Champions League
Sorteggi Champions League: l’Atalanta sfiderà il Bayern Monaco! Ecco tutti gli accoppiamenti
Sorteggi Champions League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. Gli aggiornamenti
È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon. Alle ore 12:00, l’Atalanta di Palladino scoprirà la propria avversaria per gli ottavi di finale. Essendo l’unica rappresentante italiana rimasta in corsa nella competizione, i nerazzurri rischiano un incrocio di fuoco: nel mirino ci sono infatti le attuali capoliste di Premier League e Bundesliga. Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta testuale su Calcionews24.
LIVE SORTEGGI:
Real Madrid- Manchester City
Bodo Glimt- Sporting Lisbona
PSG-Chelsea
Newcastle-Barcellona
Galatasaray-Liverpool
Atltico Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Monaco
Leverkusen-Arsenal
Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI
- Bayer Leverkusen vs Arsenal o Bayern Monaco
- Atalanta vs Arsenal o Bayern Monaco
- Atletico Madrid vs Liverpool o Tottenham
- Galatasaray vs Liverpool o Tottenham
- Newcastle vs Barcellona o Chelsea
- Psg vs Barcellona o Chelsea
- Bodo Glimt vs Sporting Lisbona o Manchester City
- Real Madrid vs Sporting Lisbona o Manchester City
COME FUNZIONA
Il sorteggio vedrà le otto qualificate dai playoff sfidare le prime otto della fase precedente. Ogni club ha solo due potenziali avversarie: l’Atalanta, ad esempio, troverà sulla sua strada una tra Arsenal e Bayern Monaco. L’estrazione inizierà dalle teste di serie di fascia bassa (Sporting e Manchester City) e si concluderà con le prime della classe, definendo così il tabellone finale.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...