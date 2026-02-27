Sorteggi Champions League: l’Atalanta sfiderà il Bayern Monaco! Ecco tutti gli accoppiamenti

Sorteggi Champions League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. Gli aggiornamenti

È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon. Alle ore 12:00, l’Atalanta di Palladino scoprirà la propria avversaria per gli ottavi di finale. Essendo l’unica rappresentante italiana rimasta in corsa nella competizione, i nerazzurri rischiano un incrocio di fuoco: nel mirino ci sono infatti le attuali capoliste di Premier League e Bundesliga. Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta testuale su Calcionews24.

LIVE SORTEGGI:

Real Madrid- Manchester City

Bodo Glimt- Sporting Lisbona

PSG-Chelsea

Newcastle-Barcellona

Galatasaray-Liverpool

Atltico Madrid-Tottenham

Atalanta-Bayern Monaco

Leverkusen-Arsenal

COME FUNZIONA

Il sorteggio vedrà le otto qualificate dai playoff sfidare le prime otto della fase precedente. Ogni club ha solo due potenziali avversarie: l’Atalanta, ad esempio, troverà sulla sua strada una tra Arsenal e Bayern Monaco. L’estrazione inizierà dalle teste di serie di fascia bassa (Sporting e Manchester City) e si concluderà con le prime della classe, definendo così il tabellone finale.