Sorteggi quarti Europa League 2020-2021 LIVE: gli aggiornamenti in diretta

Archiviati gli ottavi di finale, a Nyon vanno in scena i sorteggi dei quarti di Europa League 2020-2021: ecco tutti gli aggiornamenti

Archiviati gli ottavi di finale, con solo la Roma che ha passato il turno, le otto squadre rimaste in corsa in Europa League conosceranno gli accoppiamenti dei quarti nel sorteggio che si svolgerà a partire dalle ore 13.00 a Nyon. Calcionews24.com seguirà in diretta LIVE il sorteggio.

Sorteggi quarti Europa League League LIVE:

Aggiornamenti a partire dalle ore 13.00

Le otto squadre qualificate ai quarti:

Roma (Italia)

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Granada (Spagna)

Villareal (Spagna)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Regole per il sorteggio:

Quello dei quarti di finale di Europa League sarà un sorteggio libero, dove non sono previste teste di serie; si potranno inoltre affrontare due squadre della stessa nazione. I vari accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali; verrà poi effettuato un ulteriore sorteggio per determinare la squadra di ‘casa’ della finale ma solo per motivi burocratici.

Quando si disputeranno i quarti di Europa League:

I quarti di finale si disputeranno l’8 aprile (gara di andata) e il il 15 aprile (gare di ritorno).