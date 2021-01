Sorteggi Youth League 2020/21 LIVE: la Juventus Primavera attende l’avversaria per i trentaduesimi di finale della competizione europea

Sono andati in scena questa mattina i sorteggi di Youth League 2020/21, che hanno decretato gli abbinamenti per i trentaduesimi di finale, in programma il 2 e 3 marzo. La Juventus Primavera è stata abbinata al Borussia Dortmund, con i bianconeri che giocheranno in casa la sfida ad eliminazione diretta.

