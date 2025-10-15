Soulé rivela: «Giocare con l'Italia? No, il mio sogno è sempre stato indossare la maglia dell'Argentina. Su Gasperini...» - Calcio News 24

Soulé, fari puntati sul talento argentino in vista di Roma-Inter. Nel mezzo una rivelazione

L’attesa cresce per il big match del weekend tra Roma e Inter, con la squadra giallorossa che prosegue la preparazione a Trigoria. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Matías Soulé, giovane talento argentino che si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nello scacchiere offensivo.

Soulé è reduce da un ottimo inizio di stagione e ha attirato l’attenzione non solo per le sue giocate, ma anche per la posizione chiara che ha preso a livello internazionale. Dopo essere stato accostato alla Nazionale italiana, ha deciso di chiudere la porta a qualsiasi possibilità: «Voglio giocare per l’Argentina. È sempre stato il mio sogno fin da bambino». Parole che non lasciano spazio a dubbi e che rafforzano il legame tra il giocatore e il suo paese d’origine.

In casa Roma, il tecnico Gian Piero Gasperini continua a valutare le soluzioni per la trequarti. Soulé è ormai considerato un punto fermo, mentre resta da capire chi affiancherà il giovane argentino nel ruolo di supporto all’attacco. Sono in ballottaggio Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, tutti pronti a dare il proprio contributo in una gara che si preannuncia cruciale.

La sfida con l’Inter sarà infatti un test importante per la Roma, che punta a confermarsi tra le prime della classe. Lo stato di forma di Soulé potrebbe fare la differenza: dinamico, imprevedibile e sempre più maturo tatticamente, rappresenta oggi una delle armi offensive più pericolose a disposizione dei giallorossi.

Nel frattempo, dall’infermeria arrivano notizie contrastanti: Bailey ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, mentre Angeliño è ancora out a causa di una bronchite. Due situazioni da monitorare attentamente, che potrebbero influenzare le scelte di formazione per sabato.

Ma al centro dell’attenzione rimane lui, Soulé, che oltre a imporsi come protagonista del presente romanista, è già al centro di voci legate al mercato. La sua crescita continua a essere seguita da vicino anche da diversi club europei, ma il focus del giocatore è tutto sulla Roma: «Mi sento bene, sto crescendo e voglio aiutare questa squadra a raggiungere grandi obiettivi».

