Southgate critica il calendario: “Non avremmo dovuto giocare” – VIDEO

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto al termine del match contro l’Islanda. Ecco le sue parole:

«Siamo una squadra composta da grandi uomini ed era quello ci cui avevamo bisogno. Per quel che riguarda queste due partite a questo punto della stagione, francamente dico che non avremmo dovuto giocare. Così non va bene per i club, come per le nazionali. Ma le partite sono state giocate, non posso che elogiare la dedizione dei calciatori».