Spadafora: «Escludo la riapertura degli stadi entro la fine della stagione»

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato della possibile riapertura degli stadi ai microfoni di Rai Tre.

«Credo sia difficile vedere riaperti gli stadi per questa stagione. Pensare di avere un numero molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è molto complicato in queste condizioni. Il DPCM scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad aperture parziali degli impianti».