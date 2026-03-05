Connect with us
Spagna Argentina, caos sulla sede della Finalissima! L’UEFA: «Decisione prevista entro la fine della prossima settimana»

Published

3 ore ago

on

By

Messi Di Maria

Spagna Argentina, dove si giocherà la Finalissima? L’UEFA svela: «Decisione prevista entro la fine della prossima settimana»

La UEFA ha fatto chiarezza sulla situazione legata alla Finalissima tra Spagna e Argentina, in programma venerdì 27 marzo in Qatar, dopo le incertezze emerse negli ultimi giorni. L’evento, molto atteso a livello internazionale, resta confermato ma con alcune valutazioni ancora in corso.

La partita dovrebbe disputarsi al Losail Stadium, nella città situata poco a nord di Doha, impianto già noto per aver ospitato diverse gare dei Mondiali 2022. Tuttavia, il recente aggravarsi del conflitto in Medio Oriente ha aperto la possibilità di un cambio di sede, scenario che le autorità stanno monitorando con attenzione.

Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma la UEFA continua a valutare l’evoluzione della situazione geopolitica per garantire sicurezza e regolarità dell’evento.

COMUNICATO UEFA – Siamo consapevoli delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione. Sono in corso discussioni con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire il successo dell’evento. Una decisione definitiva è prevista entro la fine della prossima settimana“.

