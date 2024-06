Le parole di David Villa, ex attaccante della Spagna, in vista della partita di questa sera contro l’Italia a Euro 2024

David Villa ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di questa sera di Euro 2024 Spagna-Italia. Di seguito le sue parole.

«Rodri contro Barella? Sono le chiavi delle squadre per far iniziare il gioco, è possibile che lì si deciderà la partita. In generale, bisogna temere tutto degli azzurri, è sempre complicato affrontarvi perché avete grandi giocatori. A me piace Chiesa, che è super-verticale, è un pericolo per la Spagna»