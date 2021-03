Spagna, Luis Enrique non soddisfatto: «Georgia? Ci siamo tolti un peso»

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha commentato in conferenza stampa la vittoria sulla Georgia: le sue parole

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro la Georgia nelle qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la Georgia ha fatto un gran lavoro. Siamo riusciti a rimontare il risultato con grande determinazione e osando nel secondo tempo. Il pubblico li ha sicuramente aiutati, ma mi sono piaciuti, e se continueranno così vinceranno diverse partite. Non siamo entusiasti, ma credo che oggi la squadra si sia tolta un peso. Spero che il premio del gol in pieno recupero sia un’iniezione di fiducia per tutti. È stata forse una delle gare in cui ho più sofferto dal fischio d’inizio a quello finale: il cammino sarà difficile, perché non ci sono avversari abbordabili».