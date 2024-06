Spagna Morata: «Non siamo qui in vacanza, la squadra un ottimo mix di giovani e esperienza»

Le parole di Alvaro Morata, attaccante della Spagna, in vista dell’inizio degli Europei e sull’obiettivo delle Furie Rosse

Alvaro Morata ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio degli Europei e di come ci arriva la Spagna. Di seguito le parole dell’ex Juve.

«Arriviamo alla competizione con voglia e fiducia: abbiamo la possibilità di fare storia perché la Spagna ha 3 Europei come la Germania e nessuno ne ha mai vinti 4, per cui eccoci carichi e con gran voglia di lavorare. Non siamo favoriti perché ci sono tante nazionali spettacolari, ma penso allo scorso Europeo: nessuno ci dava un euro e siamo usciti ai rigori in semifinale con l’Italia.

E allora eravamo molto più indietro di oggi, nemmeno i nostri famigliari credevano in noi. Possiamo giocarcela contro qualsiasi avversario. Nel gruppo ci sono Italia e Croazia come negli ultimi Europei e in Nations League: sappiamo come giocano, conosciamo il loro gene competitivo, qualità che ha anche l’Albania. Per far soffrire gli avversari dobbiamo prenderci cura del pallone, come piace a noi.

E per farlo stiamo mettendo su una squadra interessante: c’è un adolescente come Lamine Yamal, però poi abbiamo l’esperienza di Carvajal, Nacho e Jesus Navas, e il cammino importante fatto da gente come Rodri, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Laporte. È un buon mix, l’importante è che tutti capiscano che non siamo qui in vacanza».