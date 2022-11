Spagna, Torres avvisa: «Ai Mondiali 2022 ci tengano in considerazione»

Ferran Torres, attaccante della Spagna, ha parlato in vista dei Mondiali 2022 e del ruolo che reciteranno gli iberici

Ferran Torres, ai microfoni di Marca, lancia un avviso alle rivali della Spagna per i Mondiali 2022.

LE PAROLE – «Ora il contesto è diverso. Non è importante il fatto che io feci tripletta (Germania nel 6-0 in Nations League ndr.), ma il fatto che abbiamo una squadra in cui tutti si sentono sulla stessa barca, non ci sono stelle. Favoriti? Siamo una squadra da tenere in considerazione».