Spagna, un nuovo record che sorprende tutti: il primo posto nel Ranking FIFA è meritato! - Calcio News 24

La Spagna continua a sorprendere: 29 risultati utili di fila e primo posto nel ranking FIFA

La nazionale spagnola sta attraversando un autentico momento di gloria. La Roja ha appena centrato la 29ª partita consecutiva senza sconfitte, un dato eccezionale che conferma la continuità di rendimento a livello internazionale. Questo filotto ha contribuito anche a mantenere la Spagna al vertice del ranking FIFA, consolidando la sua posizione tra le superpotenze del calcio mondiale.

Le vittorie maturate durante la sosta – in particolare contro Georgia e Bulgaria – hanno rafforzato la candidatura della nazionale spagnola al titolo mondiale, in programma nel 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Questi successi non solo dimostrano la capacità della Spagna di essere competitiva anche in momenti “di transizione”, ma accentuano la sensazione che sia oggi una delle squadre più complete in circolazione.

In termini di classifica FIFA, la Spagna è destinata a restare salda al primo posto con circa 1.880,76 punti. Il vantaggio sulla Francia e sull’Argentina – le sue principali inseguitrici – rischia di aumentare ulteriormente. I Bleus, infatti, hanno rallentato il passo pareggiando contro l’Islanda (2‑2), mentre l’Argentina, pur vincendo le sue gare, non riuscirebbe a recuperare il gap necessario per scalzare la Spagna dalla vetta.

Dietro la forza statistica, c’è un modello di squadra che fa parlare: la Roja ha saputo coniugare fluidità offensiva, solidità difensiva ed equilibrio tra giovani emergenti e elementi esperti. Con la caccia al Mondiale ormai vicina, la squadra di Luis de la Fuente sembra aver trovato una identità chiara e convincente.

In questo scenario, la prossima Finalissima contro l’Argentina – prevista per marzo – assume un valore ancora maggiore. Non sarà solo un evento spettacolare, ma una vera e propria sfida simbolica: chi vincerà potrà affermarsi come la nazionale dominante del prossimo ciclo.

Insomma, quella della Spagna è una “marcia inarrestabile”. Tra numeri impressionanti e prestazioni concrete, la Roja manda un messaggio forte al calcio mondiale: non è solo al vertice per un momento passeggero, ma intende restarci a lungo.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata