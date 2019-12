Spal, da Jankovic a Paloschi: in tanti in partenza a gennaio

Spal, sarà un mercato molto attivo a Ferrara: saranno in molti a partire e ci sarà anche qualche nuovo acquisto di spessore

L’obiettivo è uno ed è chiaro per la Spal, la salvezza. Sicuramente saranno importanti i prossimi scontri con Verona e Fiorentina così come lo sarà il mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport le cessioni saranno numerose e consentiranno alla società di fare poi anche operazioni in entrata.

In uscita dovrebbero esserci: Sala, Salomon e Jankovic. Ai saluti anche Paloschi, e non sono da escludere le partenze di Igor e Kurtic: il brasiliano è stato cercato da Napoli e Atalanta, lo sloveno da Parma e Genoa. Operate queste uscite si punterà agli acquisti: piace Dabo della Fiorentina ma piace anche Mancuso dell’Empoli. Difficile invece l’arrivo di Bonifazi.