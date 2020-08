Spal Fiorentina, Vlahovic viene sostituito e si lamenta con Iachini

Dusan Vlahovic è stato sostituto da Beppe Iachini durante il secondo tempo contro la SPAL: il giocatore viola non l’ha presa bene

Piccolo caso alla Fiorentina. Al 66′ Dusan Vlahovic è stato richiamato in panchina da Beppe Iachini, il quale ha fatto entrare Patrick Cutrone. L’attaccante serbo, autore non di una prova brillante, non l’ha presa bene.

Avvicinandosi al tecnico viola ha detto: «Mister, potevo giocarla tutta» e il tecnico di tutta risposta: «Siediti e stai buono». Vlahovic lamentava lo scarso minutaggio concesso da Iachini nei suoi confronti e che potrebbe spingerlo a cercare lidi migliori durante il mercato.