Spal Genoa: l’importanza di Ghiglione quando il centro è bloccato

Ghiglione ha confezionato l’assist per Sturaro in Spal-Genoa. Quando non ci sono spazi tra le linee, la sua spinta è fondamentale

Contro la Spal, Ghiglione ha confezionato l’ennesimo assist della sua stagione. E’ stata una partita in cui, soprattutto nel primo tempo, il blocco basso della Spal ha messo in grossa difficoltà la produzione offensiva del Genoa. Per gli ospiti era complicato incontrare spazi tra le linee.

Di conseguenza, le corsie esterne sono state il principale sfogo. Dei 9 passaggi chiave totali del Genoa, 5 sono arrivati da Criscito e Ghiglione. Quest’ultimo ha totalizzato la grossa cifra di 11 cross, di cui 4 azzeccati. La sua costante spinta aumenta parecchio la produzione offensiva del Genoa, che occupa meglio il fronte d’attacco.