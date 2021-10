Spal, in arrivo Giuseppe Rossi: sarà testato prima di tesserarlo

La SPAL è pronta ad accogliere Giuseppe Rossi: l’attaccante sarà testato prima di essere tesserato dal club ferrarese

Giuseppe Rossi è pronto ad un nuovo ritorno in Italia. La destinazione, questa volta, è alla Spal del presidente Tacopina.

Come riporta Sky Sport, il classe ’87 è reduce dall’esperienza in Mls con il Real Salt Lake City e arriverà a Ferrara nella giornata di domenica. L’attaccante si allenerà al gruppo di Clotet e l’eventuale tesseramento sarà valutato proprio dall’allenatore spagnolo in base alle risposte in allenamento delle prossime settimane.