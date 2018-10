Spal-Inter, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Spal-Inter in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il posticipo dell’8^ giornata di Serie A

L’ottava giornata di campionato si è aperta con la vittoria casalinga del Torino sul Frosinone nell’anticipo del venerdì e si chiuderà domani con il posticipo tra Spal-Inter. La partita in programma domenica 7 ottobre 2018 alle ore 20:30 presso allo stadio Paolo Mazza di Ferrara promette spettacolo con l’Inter intenzionata a mettere in cassaforte la sesta vittoria di fila, tra Champions League e campionato, per scacciare definitivamente i fantasmi del deludente avvio di stagione. La Spal, invece, dopo una partenza sprint ha rimediato tre sconfitte consecutive e contro i nerazzurri cerca riscatto.

Spal-Inter andrà in onda in esclusiva su Sky con un ampio post e pre partita sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Sky Sport, rispettivamente ai canali canali 201, 202 e 263 del decoder e in HD su Sky Sport 1 HD (canale 263 del box Sky). Il match sarà disponibile anche sull’app Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare. L’applicazione può essere scaricata su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Il match sarà trasmesso anche su NOW TV (disponibile, dopo la sottoscrizione dell’abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine il posticipo dell’8^giornata potrà essere seguito su Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Spal-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 7 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport – Sky Sport 1 – Sky Sport 1 HD – Sky Sport Serie A – NOW TV

Stadio: Paolo Mazza (Ferrara).

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Spal-Inter: le probabili formazioni

QUI SPAL – Il tecnico della squadra emilana vuole assolutamente ritrovare punti per non macchiare l’ottimo inizio di stagione e piombare nelle zone basse della classifica. La Spal è attualmente a metà classifica a quota 9 punti e viene da tre KO consecutivi. Semplici dovrà far fronte a qualche infortunio e nel suo 3-5-2 ci saranno alcuni cambi. In difesa, la retroguardia dovrebbe essere composta dai titolari Cionek, Felipe e Vicari, anche se quest’ultimo, alle prese con un problema muscolare potrebbe lasciare il posto a Simic. A centrocampo non ci saranno Kurtic e Djorou, dunque, al centro andranno Schiatterella, Missiroli e Valoti, mentre sulle corsie laterali titolari dovrebbero essere Lazzari e Costa. Infine la coppia avanzata sarà formata, come contro con la Sampdoria, da Paloschi e Petagna, in vantaggio nelle gerarchie del tecnico rispetto ad Antenucci.

QUI INTER – La squadra di Luciano Spalletti arriva al match contro i biancazzurri con il morale a mille dopo il successo in Champions League contro il PSV Eindhoven, il quinto consecutivo tra coppa e campionato. I nerazzurri oltre al fattore morale con un successo potrebbero insidiare il secondo posto attualmente occupato dal Napoli a due lunghezze dal club milanese. Spalletti contro la Spal, nonostante le diverse gare in rapida successione, data l’importanza della sfida, non stravolgerà molto la formazione titolare. In porta ci sarà Handanovic, in difesa torna Vrsaljko sulla corsia destra, mentre turno per De Vrij con Miranda a fare coppia con Skriniar. Davanti la retroguardia agiranno Brozovic e Vecino, mentre sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Icardi, si candida per un posto da titolare Candreva a fianco di Keita e Nainggolan.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2) – Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Missiroli, Costa; Paloschi, Petagna. Allenatore: Semplici

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Keita, Nainggolan, Candreva; Icardi. Allenatore: Spalletti