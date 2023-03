SPAL, Nainggolan: «La squadra ha abbastanza qualità per salvarsi»

Radja Nainggolan, centrocampista della SPAL, ha parlato del momento della squadra a margine di un evento allo store del club ferrarese

PAROLE – «Abbiamo vinto una partita e finalmente è uscita un po’ di gente (ride, ndr). A parte gli scherzi, fa sempre piacere un affetto così grande: vuol dire che la gente si aspetta tanto, e io devo ripagarlo tutto. Le mie condizioni? Sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, volevo farlo questa domenica, ma c’è una piccola lesione e dobbiamo essere cauti: preferisco giocarne altre otto, quindi devo stare bene. La squadra ha abbastanza qualità per salvarsi, e la vittoria di domenica scorsa dà la spinta in più sia a noi sia alla piazza per poter raggiungere l’obiettivo tutti insieme».