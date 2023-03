Spal, Oddo: «Ternana? Dovremmo fare di tutto per portare a casa questi tre punti»

Massimo Oddo, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Ternana

PAROLE – «Più si riducono le partite più il tempo è poco, abbiamo ovviamente preparato questa gara per vincerla, e dovremmo fare di tutto per portare a casa questi tre punti, che sono per noi di vitale importanza. Nainggolan? È rientrato parzialmente in gruppo questa settimana, non ha i 90′ nelle gambe ma la testa fa spesso molto di più, lui per noi è importante non solo per le qualità tecniche ma anche per quello che trasmette ai compagni; ecco, la cosa che voglio vedere è una squadra mentalmente pronta, per una gara di vitale importanza».