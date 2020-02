Allo Stadio Mazza, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Ferrara) – Allo Stadio Paolo Mazza, Spal e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Spal Sassuolo 1-1 MOVIOLA

7′ Ci prova Boga – Bella azione in ripartenza del Sassuolo che porta alla conclusione Boga ma il tiro è centrale e facile preda di Berisha.

22′ Occasione Berardi – Combinazione in avanti degli attaccanti neroverdi, Toljan mette al centro per Berardi che col piattone spara alto da buona posizione.

24′ Gol di Bonifazi – Calcio di punizione di Di Francesco, sponda di Castro, Obiang e Consigli si scontrano e Bonifazi mette dentro di testa da pochi metri.

31′ Occasione Di Francesco – Contropiede della SPAL, Di Francesco entra in area, si accentra e calcia ma Consigli gli dice di no.

55′ Occasione Berardi – Ci prova l’attaccante neroverde con il suo mancino, la palla sorvola la traversa.

58′ Doppia occasione Spal – Il Sassuolo gioca, la SPAL riparte: Di Francesco serve Reca che si decentra troppo e calcia su Consigli. Poi Strefezza ci prova dal limite ma la sua conclusione viene deviata.

64′ Pareggio di Caputo – Calcio di rigore per il Sassuolo: entrata fuori tempo di Tomovic su Boga, che si era liberato del pallone. Giacomelli non ha dubbi e indica il penalty. Dal dischetto Caputo e non Berardi: Ciccio spiazza Berisha e fa 1-1.

67′ Palo di Di Francesco – Azione confusa, palla a Di Francesco che calcia dall’interno dell’area, Consigli si distende e si salva con l’aiuto del palo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Bonifazi PAGELLE

Spal Sassuolo 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 24′ Bonifazi (Spa)

SPAL (3-5-2): Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Dabo (42′ Murgia), Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Felipe, Zukanovic, Salamon, Fares, Valdifiori, Valoti, Tunjov, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore (46′ Defrel), Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Marlon, Rogerio, Muldur, Magnani, Peluso, Bourabia, Magnanelli, Djuricic, Raspadori, Haraslin. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

AMMONITI: Dabo (Spa); Obiang, Locatelli (Sas)