Spal, Tacopina firma il contratto preliminare. Il comunicato ufficiale

La Spal ha annunciato la firma del contratto preliminare per l’acquisizione della società da parte di Joe Tacopina: il comunicato

La Spal ha annunciato la firma del contratto preliminare per l’acquisizione della società da parte di Joe Tacopina. Il comunicato ufficiale.

«Il Club biancazzurro comunica che nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, è stato sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisizione della totalità delle quote di S.P.A.L. srl da parte del gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, successivo alla conclusione dell’attività di due diligence attualmente in corso. La stipula notarile avverrà presumibilmente nei primi 15 giorni del mese di agosto».