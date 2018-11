Spalletti amaro: «Poco concentrati. Brozovic espulso? Non mi è sembrato un fallo cattivo»

Il commento dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa dell’Atalanta

Inter ko in casa dell’Atalanta. Dea vittoriosa con il punteggio di 4-1. Luciano Spalletti ha commentato a DAZN la sconfitta dei suoi: «Non riusciamo a mantenere per lunghi tratti questo livello d’attenzione che poi immancabilmente si va a concedere qualche disattenzione, qualche metro agli avversari e poi quando si trova una squadra ben messa in campo e cattiva dal punto di vista sportivo come l’Atalanta queste cose le paghi. Dopo l’1-1 la partita si era incanalata meglio, per come volevamo farla sin dall’inizio ma nelle letture individuali, nelle prese di posizione come scelta e sull’impatto fisico abbiamo perso troppi duelli e di conseguenza loro hanno mantenuto costante il loro atteggiamento e noi siamo entrati mezzi e mezzi, ma poi c’è stato un altro calo, abbiamo ceduto su alcune interpretazioni, un’altra volta e loro hanno vinto».

Prosegue Spalletti: «Gl esterni? Loro con i quinti, con i giocatori a tutta fascia, ti mettono in difficoltà ma se poi li fai uscire da questo recinto che si è creato, dall’altra parte hanno campo vuoto, si trattava di chiuderla meglio lì, quando avevamo stretto questa morsa. Espulsione di Brozovic evitabile? Non ho visto bene il fallo ma è chiaro che in quel momento lì una reazione ce l’hai ma non mi è sembrato così cattivo come è venuto fuori».