Napoli Juve, Spalletti nel post gara: «Loro sono andati più forti, noi timidi. Sul mio ritorno al Maradona...»

Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara contro il Napoli al Maradona

Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida tra Napoli e Juventus.

NAPOLI PIU’ CONVINTO – «Loro sono andati più forti, noi timidi nel girare il pallone. Il disegno che volevamo costruire in mezzo al campo con la superiorità non è riuscita. Abbiamo perso palla e ci hanno fatto correre. Sono forti e in condizione, hanno struttura e corsa. Se non tieni palla ti fanno andare in giro per il campo».

ASSETTO TATTICO – «Si prova a fare una cosa per avere una conoscenza maggiore, sia Yildiz e Conceicao sanno fraseggiare coi centrocampisti. Locatelli si è abbassato un po’ troppo sulla linea difensiva e i due attaccanti hanno avuto poca mobilità. Siamo rimasti impantanati non riuscendo a girare palla e a far valere la superiorità numerica in mezzo al campo. Nel secondo tempo meglio, siamo andati uomo contro uomo. Ma abbiamo comunque scoperto che loro sono bravi a giocare sui tre davanti ribaltando l’azione a campo aperto. Loro sono stati bravi a crearci problemi. Dopo il nostro gol abbiamo preso un po’ il pallino ma facendo sempre cose scolastiche senza forzare a livello di squadra. Bisogna fare passi avanti velocemente, se no diventa difficile. Due-tre prove le abbiamo fatte, qualche discorso anche, ma dobbiamo tirare qualche somma».

RITORNO A NAPOLI – «Cantano queste canzoni che conosco a memoria. Quando c’è questo coro diventa uno spettacolo e una cornice che ha solo il Maradona».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SPALLETTI SU JUVENTUSNEWS24