Italia, esonero Spalletti, il ct in panchina con la Moldavia per l’ultima volta: Ranieri il successore?

Italia questa sera in campo contro la Moldavia, per Luciano Spalletti l’ultima da ct Azzurro: ieri ha annunciato il suo esonero in conferenza stampa

Vigilia surreale per Italia-Moldavia, trasformata da una semplice sfida tra grande e piccola a un crocevia carico di tensione. Gli azzurri sono costretti a vincere largamente, ma la vera notizia è l’addio di Luciano Spalletti, che si presenterà in panchina da ex. L’esonero, formalmente una risoluzione consensuale, è stato comunicato sabato sera e il tecnico ha deciso di non rimandare la notizia. «Sono qui per servire la patria», ha detto emozionato Spalletti, che non chiederà nemmeno una buonuscita. Dopo la sconfitta all’esordio con la Norvegia e il clima sempre più teso attorno alla Nazionale, l’allenatore ha scelto di farsi da parte. Claudio Ranieri è il nome in pole per la successione: contattato direttamente da Gravina come riportato da la Gazzetta dello Sport, con l’ok di Friedkin, potrebbe accettare un doppio incarico come ct e consulente esterno della Roma, risolvendo così l’unico nodo legato alla sua attuale posizione.

“Ti sei sentito tradito?”.



Spalletti ci pensa, si alza e se ne va.



pic.twitter.com/R4KffnZrc6 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 8, 2025

In conferenza stampa Spalletti ha cercato di mantenere il sorriso, ricordando anche la sua amicizia con Sinner, impegnato nella finale di Parigi. Ma alla domanda se si sentisse tradito, ha cambiato espressione e, visibilmente provato, ha lasciato la sala tra gli applausi. Il tecnico si è assunto le responsabilità: «Non sono riuscito a tirar fuori il meglio. Sono dispiaciuto di me stesso». Ha anche respinto le accuse di scarso feeling con i giocatori e polemizzato con chi avrebbe approfittato della sua disponibilità a rimandarli ai club in caso di problemi fisici. Sul futuro, in caso di imprevisti Ranieri non è ancora ufficiale, Stefano Pioli resta l’unica vera alternativa. Meno probabili i ritorni di Mancini o le soluzioni esotiche. Ma per ora, resta solo da battere la Moldavia.