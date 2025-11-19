Spalletti Juve, Chiellini svela: «Ha bisogno di avere le persone con lui, ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone»

Spalletti Juve, Chiellini parla del tecnico toscano: «Ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone». Le sue dichiarazioni

Giorgio Chiellini ha partecipato al Social Football Summit tenutosi all’Allianz Stadium di Torino, in un confronto con Giulia Mizzoni. L’ex capitano della Juventus, oggi Director of Football Strategy del club, ha offerto la sua prospettiva sul futuro del calcio e sul ruolo che la società bianconera intende ricoprire. Di seguito un estratto del suo intervento:

UNA COSA CHE NON SAPPIAMO DI SPALLETTI – «Abbraccia tutti, ha bisogno di trasferire il suo affetto e il suo amore a tutte le persone. Ha bisogno di avere le persone con lui, poi in campo è diverso, ma ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone. La prima volta che ho incrociato Spalletti è stata nel marzo 2024, io sono arrivato da Los Angeles: mi ha chiesto se volessi fare una riunione ai difensori.

Abbiamo guardato la partita fatta col Venezuela e ho parlato con i ragazzi. Siamo rimasti a parlare di calcio e mi ha detto se potesse chiamarmi ogni tanto. L’ho incrociato in altri eventi della Federazione, anche se mi avrebbe voluto più vicino forse ma ero dall’altra parte del mondo… Siamo sempre stati avversari ma abbiamo sempre avuto un rapporto normale, non ci sono mai stati scontri con la Juve. È stato particolare. Ma siamo toscani, nella vita tra toscani ci si prende spesso».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CHIELLINI SU JUVENTUSNEWS24