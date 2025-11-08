Juve Toro, Spalletti nel post gara: «Dobbiamo migliorare sul profilo della qualità. Vlahovic? Penso che...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo quella che è stata la partita di Serie A Juve Torino

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore Luciano Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Juve Torino di Serie A.

PAROLE – «Quando c’è densità nella loro metà campo, bisogna alzare l’intensità. La velocità dei passaggi fa la differenza e su questo dobbiamo migliorare. Non abbiamo fatto tante giocate qualitative, dobbiamo lavorare. Si è vista la stanchezza in alcuni giocatori, sono contento della squadra, ci abbiamo provato anche se abbiamo preso 2-3 ripartenze pericolose. Una grande parata di Di Gregorio è arrivata dopo un rimpallo che li ha mandati in porta, è stata una partita complicata per loro anche se non abbiamo trovato spunti. Sono contento ma dobbiamo alzare il livello. Vlahovic?Dentro l’area David è bravo, è la sua qualità. Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio di mettersi a disposizione per fare la partita che ha fatto. Era stremato quando l’ho tolto, con Vlahovic c’è più presenza fisica che poteva dare fastidio ma David è calciatore, non siamo stati bravi a trovare lo spunto ed è quello che dobbiamo fare».

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A