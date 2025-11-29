Spalletti sicuro: «Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Sulla Juve posso dire che…»

Spalletti: “Concentrati sui risultati, la testa fa la differenza”. Ecco le dichiarazioni nel pregara del tecnico della Juve

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida tra Juve e Cagliari, tracciando un bilancio del lavoro della squadra e parlando del ruolo della mentalità nel raggiungimento dei risultati.

Riguardo alla vittoria recente, Spalletti ha commentato: «Sono stati giorni di lavoro caratterizzati da serenità, perché venivamo da un buon risultato con una prestazione convincente. Quando i risultati arrivano, si lavora con più allegria e maggiore tranquillità, e questo si riflette anche sull’atteggiamento dei ragazzi». La fiducia nei propri mezzi, secondo il tecnico, è un elemento fondamentale per costruire una squadra competitiva.

Sulla gestione mentale dei giocatori, Spalletti ha aggiunto: «Tutto dipende dalla testa. I ragazzi a volte si lasciano condizionare da ciò che si dice intorno, ma devono essere convinti delle loro potenzialità. Se non gliela danno gli altri, gliela do io. Non è un contratto a entrare nella storia di un club, sono sempre i risultati a contare. La felicità di un giocatore deriva dal riuscire a ottenere risultati concreti».

Il tecnico ha parlato anche del reparto portieri: «Di Gregorio è un ragazzo con equilibrio da top player. Ha avuto una piccola gastroenterite in questi giorni, ma di Mattia ci fidiamo ciecamente. La prossima partita rientrerà Di Gregorio e avere calciatori forti è essenziale per puntare alla classifica che vogliamo».

Le parole di Spalletti sottolineano l’importanza della concentrazione, della serenità e della fiducia nei propri mezzi per affrontare al meglio ogni partita. Il tecnico vuole una squadra mentalmente solida, capace di reagire alle difficoltà e di perseguire gli obiettivi con determinazione.

Con queste dichiarazioni, Spalletti conferma il suo ruolo di guida della squadra, puntando su risultati concreti e motivazione costante, ingredienti indispensabili per affrontare il percorso verso i traguardi stagionali.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A