Spalletti su Juve Sporting: «Peccato non aver vinto, ma della mia squadra sono sicuro di una cosa» - Calcio News 24

Spalletti dopo Juve-Sporting: «Ho una squadra forte, se manteniamo questo spirito ci toglieremo grandi soddisfazioni»

Luciano Spalletti è apparso sereno e fiducioso nel post partita di Juve-Sporting Lisbona, gara valida per la fase a gironi di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando pregi e aspetti su cui lavorare per il futuro.

Spalletti ha iniziato parlando della qualità dell’avversario: «Lo Sporting è una squadra molto organizzata, gioca un calcio offensivo e di grande possesso palla. Abbiamo sofferto in avvio, ma poi è arrivata una reazione importante. Certo, abbiamo perso troppi palloni e siamo stati un po’ imprecisi nelle giocate, ma nel complesso la squadra ha disputato una grande prestazione».

Il tecnico toscano ha poi espresso fiducia nelle potenzialità del gruppo: «Ciò che mi rende ottimista è la qualità dei miei giocatori. Ho una squadra forte, con ragazzi che sanno cosa fare e che stanno crescendo insieme. Dobbiamo migliorare nella costruzione e nella velocità di manovra, ma le soluzioni ci sono. Se continuiamo con questo spirito, ne vinceremo tante».

Sul piano tattico, Spalletti ha spiegato alcune delle sue scelte: «C’era il rischio di essere troppo offensivi, perché loro sanno giocare molto bene nello stretto. Noi siamo stati bravi a limitarli, togliendo loro il palleggio e l’iniziativa. A volte, però, siamo stati frenetici e abbiamo restituito troppi palloni. La velocità nella trasmissione della palla è ciò che fa la differenza nel calcio moderno, ma bisogna anche saper leggere i momenti della partita».

Grande soddisfazione anche per l’atmosfera dello stadio: «Giocare in una cornice del genere è sempre emozionante. Lo stadio ci ha spinto e ci ha dato energia nei momenti difficili. Sono convinto che, con questo atteggiamento, ci toglieremo delle soddisfazioni importanti».

Con questo pareggio, la Juventus resta ancora a secco di vittorie nelle prime quattro gare di Champions League — un dato che non si registrava da oltre dieci anni. Tuttavia, Spalletti preferisce guardare al futuro con fiducia, convinto che il gruppo bianconero abbia tutte le qualità per invertire la rotta.

«L’importante è non perdere la convinzione — ha concluso Spalletti — perché la squadra è viva, ha carattere e personalità. Sono certo che i risultati arriveranno presto».

