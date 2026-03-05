Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli

Spalletti Juve, rinnovo con i bianconeri vicino? Resta un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato

L’assenza di impegni infrasettimanali, pur figlia delle eliminazioni da Coppa Italia e Champions League, concede alla Juventus un vantaggio prezioso: il tempo. Una settimana piena per riflettere, programmare e consolidare le basi del progetto tecnico. Al centro di tutto c’è il rinnovo di Luciano Spalletti, considerato il primo tassello imprescindibile. La durata dell’accordo non rappresenta un problema, forte della fiducia totale di Elkann e Comolli; il vero nodo riguarda invece il ruolo del tecnico nelle scelte di mercato. Spalletti vuole essere parte attiva di ogni decisione, in piena sinergia con Comolli, Chiellini e Ottolini. Non chiede nomi irraggiungibili, consapevole che il budget dipenderà dal ritorno in Champions, ma pretende 4-5 rinforzi di livello e profili con esperienza internazionale, anche a parametro zero come Bernardo Silva, come riportato da Tuttosport.

Il tecnico ha già apprezzato la linea dei rinnovi avviata dal club: dopo Yildiz e McKennie, la priorità è blindare Locatelli e trovare un accordo definitivo con Vlahovic, considerato da Spalletti il centravanti ideale se riportato alla miglior condizione fisica. Parallelamente, l’allenatore ha posto un veto sulle cessioni eccellenti, chiedendo la conferma di pilastri come Bremer, Kalulu e Thuram, fondamentali per garantire continuità difensiva e solidità atletica.

La presenza costante dell’amministratore delegato Damien Comolli al JTC della Continassa testimonia la volontà di chiudere il rinnovo entro fine marzo. La Juventus non può più permettersi attese: questo mese senza coppe deve diventare il momento decisivo per sciogliere i nodi contrattuali e impostare i colpi estivi. Solo così il club potrà tornare a essere protagonista, in Italia e in Europa.