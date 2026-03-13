Spalletti Juventus, dialoghi fitti per il rinnovo di contratto: richieste precise dell’allenatore ma…c’è un fattore determinante! I dettagli

Spalletti Juventus, proseguono i dialoghi per il rinnovo di contratto: quali sono le richieste del tecnico e la posizione del club bianconero

La Juventus e Luciano Spalletti stanno accelerando i contatti per definire le strategie della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due parti sono impegnate in dialoghi quotidiani volti a evitare qualsiasi fraintendimento: l’obiettivo comune è costruire una squadra in grado di tornare a vincere da subito.

Il rinnovo di Spalletti e le richieste di mercato

Il mister chiede garanzie tecniche precise per il futuro. L’allenatore punta a un mercato da assoluto protagonista, richiedendo sei innesti di spessore e pretendendo la conferma di tutti i pezzi pregiati attualmente in rosa. Da parte sua, la società lega logicamente il budget per i trasferimenti alla qualificazione in Champions League, un traguardo vitale per poter incassare gli 80 milioni di euro necessari al rafforzamento della squadra.

Per blindare il progetto, la dirigenza ha pronto per l’allenatore un prolungamento di contratto fino al 2027, con un’opzione per l’anno successivo e un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro a stagione. La firma sul nuovo accordo è attesa entro la fine del mese di marzo.

Il rientro di Vlahovic e l’obiettivo quarto posto

In attesa del decisivo summit di mercato, la squadra resta concentratissima sul campo. L’unica eccezione all’interno delle gerarchie riguarda l’attacco, dove si registra l’importante rientro di Dusan Vlahovic, regolarmente convocato per la delicata sfida di Udine dopo un lungo stop per infortunio.

Sbagliare l’imminente trasferta contro l’Udinese significherebbe sprecare una ghiotta occasione per consolidare il quarto posto. È un traguardo che il club non può assolutamente fallire per evitare di vivere un altro “anno zero”. Il timoniere bianconero è stato chiaro con i suoi: vuole una formazione che in futuro sia “lepre” e non più costretta a inseguire, riducendo definitivamente il gap attuale con le prime della classe.

Novità in conferenza stampa: tocca a Conceição

Per la consueta conferenza stampa della vigilia, la società ha optato per un turno di riposo mediatico del proprio allenatore. Al suo posto prenderà la parola Chico Conceição. Questo temporaneo silenzio del tecnico non deve però trarre in inganno: il rapporto tra la Vecchia Signora e la sua guida tecnica è oggi più solido che mai.