Spalletti Juventus, il tecnico toscano ha scelto il suo staff che lo accompagnerà i bianconero. Tutti i nomi: possibile l’arrivo di un ex Napoli

Spalletti Juventus: definito lo staff tecnico, ultimi dettagli. L’allenatore toscano è pronto ad iniziare questa nuova avventura.

Mentre la Juventus si prepara a scendere in campo contro l’Udinese sotto la guida provvisoria di Massimo Brambilla, la dirigenza lavora senza sosta per completare gli ultimi dettagli che precedono l’arrivo di Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore bianconero, reduce dall’esperienza con la Nazionale, ha già raggiunto un’intesa di massima con il club su un contratto di otto mesi — con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League — e ora resta da definire soltanto la composizione dello staff tecnico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il progetto Spalletti Juventus è ormai ai dettagli finali. Il tecnico toscano porterà con sé i suoi collaboratori di fiducia, ma dovrà anche integrarsi con alcune figure già presenti all’interno della struttura bianconera, scelte direttamente dal Director of Football Strategy, Damien Comolli. L’obiettivo è creare fin da subito una squadra di lavoro coesa, capace di trasmettere energia e identità a un gruppo che ha smarrito fiducia e convinzione.

Domenichini vice allenatore, Sinatti in pole per la preparazione

La certezza principale riguarda il ruolo di vice allenatore: sarà affidato, come da tradizione, a Marco Domenichini, storico braccio destro di Spalletti fin dai tempi della Roma e del Napoli. Al suo fianco tornerà anche Daniele Baldini, che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico, assicurando continuità metodologica al nuovo corso bianconero.

Rimangono ancora due caselle da completare nello staff Spalletti Juventus: il preparatore dei portieri e il preparatore atletico. Per il primo ruolo il nome in cima alla lista è quello di Adriano Bonaiuti, mentre per la parte atletica Spalletti vorrebbe riabbracciare Francesco Sinatti, suo fidato collaboratore durante l’esperienza al Napoli. Sinatti è considerato fondamentale per applicare il metodo di allenamento che ha portato al successo in Serie A con i partenopei.

L’integrazione con Burgess e la nuova filosofia Juve

Il punto di maggiore attenzione riguarda la collaborazione con Darren Burgess, nuovo Head of Performance scelto da Comolli per modernizzare l’approccio atletico e scientifico della Juventus. La sfida sarà trovare la giusta sinergia tra il metodo tradizionale italiano di Spalletti e l’impostazione analitica e data-driven di Burgess.

Il progetto Spalletti Juventus è dunque pronto a decollare. L'ufficialità potrebbe arrivare a breve, chiudendo il periodo di transizione e inaugurando un nuovo ciclo tecnico con l'obiettivo di restituire alla squadra un'identità vincente e una mentalità da grande club.