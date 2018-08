L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha commentato la sconfitta col Sassuolo all’esordio in campionato

L’Inter stecca alla prima. Nerazzurri sconfitti sul campo del Sassuolo in una gara decisa da un calcio di rigore trasformato da Berardi. L’allenatore interista Luciano Spalletti mastica amaro commentando così la partita: «Le sconfitte insegnano sempre molte cose, poi ti mettonno anche in difficoltà perchè devi lavorare con zero punti in classifica e soprattutto, con questo calcio fatto di tensioni, allenarsi senza avere l’entusiasmo giusto crea difficoltà. La reazione c’è stata anche nel primo tempo, abbiamo preso solo qualche ripartenza di troppo, non siamo riusciti a essergli adosso in costruzione sulla perdita della palla. Le loro ripartenze che ci hanno fatto abbassare la squadra, il campo però avvantaggiava loro. Non è un alibi, era difficile fare partita diversa. Il campo era duro, il terriccio si attaccava sotto le scarpe» le parole rilasciate a Sky Sport.

Spalletti ha poi proseguito: «Come qualità siamo in condizioni di far meglio. Il vero passo indietro? Il rigore preso. Abbiamo perso per un rigore, non per una squadra che ci ha creato difficoltà, una supremazia di gioco non si è vista. Abbiamo perso per aver subito 2-3 ripartenze dove loro sono bravi, e per un calcio di rigore. Le condizioni del campo hanno influito molto sulla partita. Tutte e due potevamo fare meglio, noi non dovevamo prendere gol. Preoccupato? Si son 50 partite da giocare (ride, ndr), ho passato qualche situazione in vita mia e penso di risucire a gestirla» ha poi concluso l’allenatore nerazzurro.