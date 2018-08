Le parole di Roberto De Zerbi dopo la vittoria del Sassuolo contro l’Inter all’esordio nella Serie A 2018/2019

Il Sassuolo sorprende l’Inter all’esordio in campionato e supera i nerazzurri al’ Mapei Stadium’ grazie ad un rigore di Berardi. L’allenatore neroverde Roberto De Zerbi, intervenuto dopo la gara, ha espresso così la sua soddisfazione: «Abbiamo fatto bene, siamo contenti chiramente. Abbiamo trovato una squadra forte, è più facile contro una formazione così perchè non stanno chiusi e ne esce qualcosa di meglio per lo spettacolo. Noi abbiamo giocatori di qualità, oggi si è visto anche se siamo giovani. Boateng attaccante? Non è una mia invenzione, l’ho rubata al Las Palmas, anche io potevo andare lì, a inizio percorso così puoi sfruttare giocatore per pulire la manovra e non uscire dal basso. Lui in area attacca la porta da ‘9’ vero. Così perdiamo un po di profondità ma ci abituiamo a giocare un pò più alti» le parole dell’allenatore a Sky Sport.

De Zerbi ha poi proseguito su Boateng: «Attacchiamo congli esterni ma anche con le mezze ali, con Boateng sfruttiamo quei giocatori per attaccare lo spazio. Lui ha anche qualità da centrocampista, quindi riesce anche a darti i palloni. Dobbiamo prendere più autostima e consapevolezza, un percorso non per forza deve essere sempre in progressione, ci saranno anche momenti di stop, ma avremo modo di riguadagnare il tempo. L’ultimo singolo Boateng? Me l’ha mandato mio figlio e mi preoccupa (ride, ndr). lui Lui è un valore aggiunto, sia come giocatore che come ragazzo, è sensibile e disposto ad aiutare gli altri, come chi qui non parla ancora bene l’italiano».