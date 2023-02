Spezia, ai dettagli l’arrivo di Semplici

Lo Spezia è vicino alla firma di Leonardo Semplici che andrà a sostituire Luca Gotti in panchina. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, manca solo la firma per il ritorno di Leonardo Semplici in Serie A. L’allenatore toscano sta per approdare allo Spezia, con cui firmerà un contratto di 4 mesi con rinnovo legato alla salvezza del club ligure.

L’ex allenatore della Spal andrà quindi a sostituire Luca Gotti dopo l’esonero per provare a mantenere la categoria.