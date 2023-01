Spezia Atalanta probabili formazioni. In attacco Hojlund o Zapata?

Ecco quali sono attualmente le probabili formazioni di Spezia Atalanta tra conferme, dubbi e certezze tecniche

Ricomincia la Serie A, e di conseguenza anche il cammino di due squadre intenzionate a non lasciare. Da una parte lo Spezia che davanti al proprio pubblico vuole una vittoria importante per continuare verso la salvezza, dall’altra parte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in piena corsa Champions League. Ecco quali sono le probabili formazioni di Spezia Atalanta.

QUI SPEZIA – Davanti confermato il tandem Maldini-Nzola nel 3-5-2 di Gotti, Bastoni sarà il faro dell’abbondante centrocampo ligure e velocità in mano all’ex Reca. Chiavi della difesa al tridente Ampadu, Kiwior e Nikolaou.

QUI ATALANTA – Sportiello confermato tra i pali così come Toloi, Palomino e Scalvini in difesa. Fiducia in Soppy sulla fascia così come alla linea mediana composta da De Roon e Ederson. Davanti Koopmeiners trequartista davanti al duo Lookman-Holund.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Bastoni, Joao, Reca; Maldini, Nzola.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Lookman, Hojlund.