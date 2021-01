Spezia, Bastoni: «Stanchezza? Non cerco scuse. Sassuolo tra le migliori»

Simone Bastoni, terzino dello Spezia, parla della sconfitta casalinga contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore spezzino

STANCHEZZA PER LE GARE RAVVICINATE – «Magari un po’ sì, ma non cerchiamo di attaccarci a queste cose. Ora dobbiamo lavorare, siccome abbiamo più tempo per la prossima partita la prepareremo meglio cercando di andare a fare risultato».

SASSUOLO – «Sicuramente il Sassuolo è una delle squadre più forti del nostro campionato. Come detto prima, cerchiamo di prepararla bene in settimana per affrontarli nel miglior modo possibile».