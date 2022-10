Spezia, Gotti: «Troppi errori che a certi livelli si pagano»

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo il 2-2 contro la Cremonese: le dichiarazioni post pareggio

Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo Spezia-Cremonese.

LE PAROLE – «La reazione dopo il gol iniziale della Cremonese è durata trenta minuti, ci sono state diverse occasioni per fare il terzo. Nel secondo tempo siamo calati perché prima abbiamo sprecato tante energie. La ripresa infatti è stata la parte più sonnecchiosa, abbiamo preso un gol che in A non si può prendere. La Cremonese ha avuto poi un dominio a centrocampo, ma alla fine dovevamo vincerla. Facciamo ancora errori che a certi livelli si pagano. Abbiamo sbagliato occasioni troppo importanti negli ultimi metri».