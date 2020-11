All’Orogel Stadium, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Spezia e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Dino Manuzzi Orogel Stadium” di Cesena (campo neutro), Spezia e Juve si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Spezia Juve 0-1 MOVIOLA

18′ Occasione Chiesa – Juve che gioca in verticale: Arthur-McKennie-Morata-Chiesa, tiro sul primo palo dell’esterno bianconero e palla fuori di poco.

14′ Gol Morata – Gran palla di Danilo con l’esterno per McKennie che a tu per tu contro Provedel serve Morata che va in rete a porta vuota. L’arbitro aveva inizialmente annullato per fuorigioco, il Var però ha convalidato il gol.

11′ Occasione Dybala – L’attaccante entra in area, rientra e calcia ma manca clamorosamente la porta. Fermato dal fuorigioco (ma in caso di gol sarebbe stato buono perché il 10 bianconero era in linea).

5′ Occasione Morata – Dybala serve lo spagnolo che calcia sul primo palo, trovando l’esterno della rete.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Spezia Juve 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 15′ Morata (J)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

NOTE: AMMONITI: