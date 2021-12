Spezia, Reca: «Ci è mancato poco per portare a casa i tre punti»

Arkadiusz Reca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Arkadiusz Reca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli.

MATCH – «Ci è mancato qualcosa, poco, per portare a casa tre punti. Siamo usciti bene, con cattiveria, ci siamo allenati con il pensiero di una battaglia per tutta la settimana ed è un peccato. Un autogol, può succedere, otteniamo un punto con rispetto. Per noi è importante».

NAPOLI – «E’ l’ultima dell’anno, andiamo là per un’altra battaglia. Ogni partita sarà una battaglia e vogliamo chiudere l’anno con almeno un punto per stare bene in classifica».