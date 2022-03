Spezia, Reca dopo il rinnovo: «Qui mi hanno voluto fortemente. La città è molto bella. Grande emozione giocare in nazionale ai play-off»

L’esterno dello Spezia Akradius Reca ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX nella quale ha parlato della sua esperienza con la nazionale della Polonia e della sua esperienza in Italia. Ecco i passaggi principali.

SULLA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE PER I PLAY-OFF – «Per me è una grande soddisfazione. Per un po’ non sono più potuto andare anche a causa di alcuni infortuni e mi è dispiaciuto molo. Indossare la maglia della propria nazionale in una partita così importante è davvero bello per me».

SULL’ESPERIENZA IN ITALIA – «L’Italia è ormai una seconda casa. L’ho già girata tanto, ho conosciuto città diverse e modi di approcciarsi alla vita differenti. Io e la mia famiglia ci troviamo bene e questa è la cosa più importante per me. La Spezia è una città molto bella e tranquilla, e il mare è sempre un valore aggiunto che si può solo amare».

SULL’ESPERIENZA ALL’ATALANTA E SUL RINNOVO ALLO SPEZIA – «A Bergamo non penso più, non ho tenuto contatti, è tutto passato. Qui mi hanno voluto fortemente e io ho analizzato bene la scelta, perché avevo anche altre possibilità e non volevo sbagliare. Sono soddisfatto e felice di aver firmato a lungo».

SULLA SFIDA CON IL CAGLIARI – «Sono una squadra in grande salute e non dovremo sottovalutare l’incontro, ma al contrario giocare fin dai primi minuti con la concentrazione massima e il giusto atteggiamento., Non sarà decisiva per al salvezza, ma sarà sicuramente importante. In avanti hanno Joao Pedro, un attaccante con un grande feeling per il gol, ma non è l’unico da tenere d’occhio. Dovremo stare attenti e cercare di mettere in campo le nostre qualità. Anche il Cagliari, però, deve temere quello che sappiamo fare, e poi giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico. Un vantaggio importante».