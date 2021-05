Matteo Ricci è stato ammonito contro il Napoli. Era diffidato e salterà la partita contro la Sampdoria

Pessime notizie per lo Spezia in vista del match di mercoledì sera contro la Sampdoria. Il tecnico Vincenzo Italiano non potrà fare affidamento su Matteo Ricci.

Il centrocampista era diffidato ed è stato ammonito nel corso del primo tempo della sfida con il Napoli. Un’assenza pesante in chiave salvezza per i liguri.