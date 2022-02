Spezia, costituita la società per l’ammodernamento dello stadio Picco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Spezia con una nota ha comunicato la costituzione di una società per l’ammodernamento dello stadio Picco

Lo Spezia, con una nota ufficiale, ha comunicato la costituzione della società Stadio Spezia Calcio, che si occuperà dell’ammodernamento del Picco. Il comunicato del club:

«La società comunica che in data odierna è stata costituita la società STADIO SPEZIA CALCIO s.r.l., società controllata al 100% dal Club di via Melara, la quale ha come oggetto sociale l’analisi e l’organizzazione di tutti gli aspetti progettuali, finanziari e di sviluppo relativi alle future opere di ammodernamento dello stadio “Alberto Picco”, già iniziate con la costruzione del nuovo settore “Curva Piscina”, completato a settembre 2021».