Spezia Udinese, i convocati di Gotti: prima volta per Llorente

Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati in vista di Spezia-Udinese

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro lo Spezia. Prima chiamata per Fernando Llorente, nuovo acquisto in attacco dei bianconeri.

Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet.

Difensori: Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar.

Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Micin, Pereyra, Mandragora.

Attaccanti: Deulofeu, Nestorovski, Llorente.