Il comunicato sul sito web ufficiale in merito al rinnovo di Erlic: «Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il difensore Martin Erlic alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2024. Il nazionale Under 21 croato, classe ’98, che vanta ben 31 presenze con il Club di Via Melara e che è stato uno dei grandi protagonisti della storica promozione in Serie A della passata stagione, vestirà dunque la maglia delle Aquile per altre tre stagioni. Una storia che continua fino al 2024!».