Spezia, Verde: «Dobbiamo far gol e punti per salvarci il prima possibile»

Daniele Verde ha parlato prima di Verona-Spezia

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita in casa del Verona.

«Sono contento di tornare qui ma ora dobbiamo pensare a noi sperando di fare più punti possibili da qui alla fine e di un bel risultato oggi. Per salvarci serviranno altri gol, sperando che ci riesca, Non importa chi segna, l’importante è fare gol e salvarci il prima possibile. Ho tanta voglia di restare qui, mi trovo benissimo in una piazza eccezionale con gente fantastica, spero di continuare con questa squadra e andare più avanti possibile».