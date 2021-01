Spezia, Visci: «Nessuno pensava facessimo così bene, abbiamo fiducia»

Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo dello Spezia, ha parlato del momento dei liguri dopo il grande avvio di stagione. Le sue parole

Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del momento della squadra ligure.

«Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Nessuno pensava che in questo momento ci trovassimo in questa posizione di classifica, questo ci dà fiducia e stimoli per potere arrivare agli obiettivi. Per noi sarebbe un unicum nella storia multicentenaria di questo club».