Spinelli: «Ritornare al Genoa? Mai dire mai. Il calcio mi diverte»

L’ex presidente del Genoa, Aldo Spinelli, apre a un ritorno alla guida del club ligure. Ecco le dichiarazioni

Intervenuto a Primocanale, Aldo Spinelli, ex numero uno del Genoa, non ha escluso un ritorno di fiamma per la presidenza del Grifone. Ecco le sue parole.

«Io di nuovo al Genoa? Mai dire mai. La mia famiglia è giustamente contraria, fra l’altro anche mio figlio Roberto vorrebbe vendere il Livorno. Insomma è una bella lotta. Io nel calcio mi diverto molto, mi dà soddisfazione. Tutte le settimane è una scommessa: o si vince, o si perde. Oggi però è molto complicato fare calcio. A Livorno non seguo i giornali, non ci sono polemiche tutte le sere. A Genova è più difficile. E comunque non credo che Preziosi venda… non vedo acquirenti all’orizzonte. Ormai chi riesce a vendere trova compratori solo all’estero».