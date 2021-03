Sporting Lisbona, contatti avviati con l’Inter per Joao Mario. C’è un ostacolo

Joao Mario potrebbe restare allo Sporting Lisbona: contatti avviati tra il club portoghese e l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo del trequartista

Lo Sporting Lisbona ha avviato i contatti con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo di Joao Mario, attualmente in prestito al club portoghese e in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno 2022.

Secondo quanto riportato da O Jogo, l’Inter è ferma sulla richiesta iniziale di 10 milioni di euro. Si studia la formula del pagamento, ma l’ostacolo principale è rappresentato dai 2,7 milioni di euro percepiti annualmente da Joao Mario.