Squalifica Bonaventura, il centrocampista salta il match con lo Spezia

Squalifica Bonaventura, il centrocampista della Fiorentina salterà la prossima partita dei viola in campionato contro i liguri

Notizia negativa in casa Fiorentina, che per la prossima partita di campionato contro lo Spezia dovrà fare a meno di un elemento fondamentale come Giacomo Bonaventura.

Diffidato, il centrocampista è stato ammonito per un fallo su Luis Alberto ad inizio secondo tempo nella sfida contro la Lazio. Scatta la squalifica.