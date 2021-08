Squalifica Osimhen, l'avvocato sul ricorso: «Ci sarà con la Juve? È presto, ma...»

L’avvocato del Napoli Grassani ha parlato del ricorso per dimezzare la squalifica di Osimhen in vista del match contro la Juventus

Oggi il Napoli presenterà il ricorso per ridurre la squalifica di Osimhen ed averlo a disposizione per la prossima partita contro la Juve. L’avvocato del club azzurro Grassani, al Corriere dello Sport, ha fatto il punto della situazione.

«Abbiamo preparato un dossier di ventidue pagine, ma non solo: nonostante le norme federali escludano il ricorso alla prova televisiva, non essendoci scambio di persona o estraneità assoluta, abbiamo comunque allegato una serie di immagini e di frame avvalendoci di un precedente del Coni relativo a Frosinone-Palermo del 2018. La famosa partita dei palloni in campo. Il dossier comprende anche cinque clip video dei fatti e una decina di frame dimostrativi dell’azione in rapida successione. Osimhen ci sarà? E’ presto, vedremo. E’ una possibilità da valutare».